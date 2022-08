Explosão em mesquita de Cabul deixa 21 mortos

Uma explosão destruiu uma mesquita lotada de fiéis na capital do Afeganistão, Cabul, e deixou pelo menos 21 mortos e 33 feridos, anunciou a polícia local.



"Ontem (quarta-feira) aconteceu uma explosão em uma mesquita, durante a oração da tarde. Vinte e um cidadãos foram martirizados e 33 ficaram feridos", afirmou o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, em um comunicado.



"Explosivos foram colocados dentro da mesquita", acrescentou o porta-voz.



Nenhum grupo reivindicou o ataque.



A ONG italiana Emergency, que administra um hospital em Cabul, informou na quarta-feira que atendeu 27 vítimas da explosão, com três mortos. Entre os pacientes estavam cinco crianças.



"A maioria dos pacientes que recebemos após a explosão na mesquita sofreu ferimentos por estilhaços e queimaduras", afirmou a Emergency em um e-mail.



Na semana passada, um homem-bomba detonou explosivos dentro de uma escola religiosa de Cabul, um ataque que matou o clérigo talibã Rahimullah Haqqani e seu irmão. A ação foi reivindicada pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).



Embora os índices de violência tenham registrado queda no Afeganistão desde a tomada do poder pelos talibãs, em agosto do ano passado, o país sofre com frequência ataques do EI, geralmente direcionados contra minorias como os xiitas, os sufis ou os sikhs.



Os talibãs afirmam que derrotaram este grupo extremista, mas analistas afirmam que o EI continua sendo um desafio de segurança para o movimento islamita.



Os dois grupos são islamitas sunitas radicais, mas o Talibã e o EI se tornaram grandes rivais, com divergências ideológicas e estratégicas.



O ataque aconteceu antes de uma importante reunião nesta quinta-feira com mais de 2.000 clérigos religiosos e líderes talibãs na cidade de Kandahar, berço do movimento talibã.



Um porta-voz talibã afirmou em um comunicado que "decisões importantes serão adotadas na conferência".