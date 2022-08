Estilista japonesa Hanae Mori morre aos 96 anos

A estilista japonesa Hanae Mori, primeira asiática a entrar para a elite da alta-costura de Paris, morreu em Tóquio, aos 96 anos, anunciou nesta quinta-feira a imprensa do Japão.



Mori morreu no último dia 11, em sua residência, informou a agência de notícias Kyodo, que citou a assessoria da estilista e não divulgou detalhes.



Apelidada de "Madame Butterfly", por sua assinatura com um motivo alado, suas criações manuais de luxo foram usadas por Nancy Reagan, Grace Kelly e membros da alta sociedade japonesa. Ela também foi pioneira entre as mulheres japonesas na liderança de uma corporação internacional.



A carreira de Mori a levou de Tóquio - onde ela começou fazendo roupas para o cinema - para Nova York e Paris, onde, em 1977, sua marca se tornou a primeira maison asiática a se somar às fileiras da alta-costura.



Sua primeira coleção internacional, em 1965, em Nova York, celebrava o tema "Encontro Leste-Oeste". Figuras da moda japonesa, como Issey Miyake, que morreu semanas atrás, seguiram seus passos.



Embora tenha fechado seu ateliê em Paris em 2004, as lojas Hanae Mori ainda existem em Tóquio, e suas fragrâncias são vendidas em todo o mundo.