Pelo menos três mortos em ataque russo contra segunda maior cidade da Ucrânia

Ao menos três pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um bombardeiro russo em Kharkiv, nesta quarta-feira (17), anunciou o prefeito desta cidade do nordeste da Ucrânia, a segunda maior do país.



"Neste momento, as informações relatam três mortos e 10 feridos", afirmou Igor Terejov no Telegram. "Há um grande incêndio no local do ataque, em um edifício residencial", acrescentou.



Kharkiv, situada a cerca de 40 km da fronteira russa, tem sido bombardeada frequentemente desde o início da invasão, no final de fevereiro, mas as tropas de Moscou não conseguiram tomar a cidade.



Centenas de civis morreram na região desde o início da guerra.



As forças russas concentram atualmente sua ofensiva no leste e sul da Ucrânia.