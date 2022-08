Síria nega manter cativo jornalista americano Austin Tice

O governo sírio negou nesta quarta-feira (17) manter cativos cidadãos americanos, entre eles o jornalista Austin Tice, sequestrado há uma década na capital síria, Damasco.



Através do Ministério de Relações Exteriores, a Síria negou a acusação do governo dos Estados Unidos em nota divulgada pela agência oficial de notícias Sana.



"A República Árabe Síria nega ter sequestrado ou forçar o desparecimento de qualquer cidadão americano que tenha entrado em seu território ou residido em regiões sob sua autoridade", indicou a nota.



O governo sírio só aceitará "o diálogo ou a comunicação oficial com o governo americano se as negociações forem públicas e baseadas no respeito à soberania, à independência e à integridade territorial da Síria", acrescentou.



Na semana passada, o presidente americano, Joe Biden, afirmou em nota que tinha "certeza" de que Tice "tinha sido detido pelo regime sírio".



Tice trabalhava como fotojornalista independente para vários meios, incluindo a Agence France Presse, McClatchy News, The Washington Post e CBS. Ele foi detido em um posto de controle próximo a Damasco em 14 de agosto de 2012, aos 31 anos.



Um mês depois, apareceu em um vídeo com os olhos vendados nas mãos de um grupo não identificado de homens armados. Desde então, pouco se soube sobre seu paradeiro.



Autoridades americanas anunciaram em 2018 uma recompensa de um milhão de dólares por informações que levassem ao jornalista.



Nesta quarta, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, garantiu que a posição do governo Biden não mudou a este respeito.



"Pedimos ao governo sírio que garanta que Austin Tice e todos os cidadãos americanos feitos reféns na Síria possam voltar para casa", expressou.



"Acreditamos até o dia de hoje que a Síria tem o poder de libertar Austin Tice. Por isso pedimos ao regime sírio que o faça", destacou Price.



THE MCCLATCHY COMPANY



CBS CORPORATION