Incêndios florestais na Argélia deixam dois mortos

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta quarta-feira (17) em incêndios florestais no norte da Argélia, segundo a Defesa Civil e os meios de comunicação.



A imprensa informou o fechamento de várias estradas e também queimadas perto de algumas cidades do país.



"Duas mulheres, uma mãe de 58 anos e sua filha, de 31, morreram no incêndio de Setif (leste do país)", onde o fogo atingiu várias casas, segundo a Defesa Civil da cidade.



Na cidade de Souk Ahras, na fronteira com a Tunísia, imagens impressionantes mostram moradores que fugiram de suas casas diante das chamas.



As autoridades enviaram helicópteros para tentar apagar os incêndios.



Quatro pessoas na mesma cidade sofreram queimaduras de graus variados e outras 41 enfrentam dificuldades respiratórias, segundo um último relatório.



A mídia local informou que 350 habitantes foram evacuados.



Desde o início do verão boreal foram declarados vários incêndios na Argélia, com o total de quatro vítimas fatais.



Os incêndios florestais na Argélia estão piorando a cada ano devido ao aquecimento global.



Até o momento, o verão de 2021 foi o mais mortífero no país com 90 mortos.