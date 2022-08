Saudita é condenada a 34 anos de prisão por tuítes a opositores políticos

Um tribunal saudita condenou uma mulher a 34 anos de prisão por ter "ajudado" com seus tuítes opositores políticos que buscam "alterar a ordem pública", segundo um documento judicial consultado pela AFP nesta quarta-feira (17).



Esta é a "pena de prisão mais longa já pronunciada pelas autoridades sauditas contra uma ativista pacífica" em um contexto de "repressão excessivamente dura", denunciou a organização de defesa dos direitos humanos ALQST, com sede em Londres.



Salma Al-Chehab, mãe de família, foi condenada por "ter ajudado aqueles que buscam alterar a ordem pública e ter espalhado informação falsa e maliciosa (...) com seus tuítes".



Essa estudante de doutorado em odontologia na Universidade de Leeds (Inglaterra) foi presa em janeiro de 2021, quando estava de férias na Arábia Saudita.



A mulher, que tem cerca de 2.600 seguidores no Twitter, publicava regularmente mensagens a favor dos direitos das mulheres no reino ultraconservador.



"Não achei que sua atividade no Twitter poderia lhe causar problemas", disse à AFP uma amiga da mulher, que pediu anonimato. "Sua prisão nos surpreendeu", acrescentou.



Sob o impulso do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, a Arábia Saudita concedeu mais direitos às mulheres. As sauditas agora podem comparecer a shows e competições esportivas junto aos homens, dirigir carros e viajar sem a permissão de um familiar do sexo masculino.