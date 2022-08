Nigéria mergulha na escuridão por greve em usinas elétricas

Os funcionários das usinas de energia na Nigéria entraram nesta quarta-feira (17) em greve por tempo indeterminado, mergulhando o país mais populoso da África na escuridão, disse um funcionário do sindicato.



O sindicato nacional dos eletricistas convocou uma greve para exigir que o governo respeite os termos de um acordo de 2019, que prevê uma indenização para funcionários aposentados de uma antiga companhia de energia pública.



"Cortamos todas as usinas e plantas elétricas do país", afirma o líder sindical Joe Ajaero à AFP.



Segundo Ajaero, a greve já deixou algumas regiões do país com mais de 200 milhões de habitantes no escuro e será suspensa quando o governo aceitar suas demandas.



No entanto, ele acrescentou que o sindicato está "aberto para negociações".



Os habitantes de Lagos, capital econômica no sudoeste do país, de Cano, ao norte, e de Port Harcourt, capital petroleira ao sudeste, relataram quedas de energia desde a manhã de quarta-feira.



A Nigéria tem a capacidade de gerar 7.000 megawatts, mas distribui apenas 4.000 megawatts aos consumidores devido a dificuldades técnicas, o que provoca apagões diários.