Inflação no Reino Unido alcança 10,1% em julho, recorde em 40 anos

Consumidor pagando por compras em feira (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

A taxa de inflação do Reino Unido alcançou 10,1% em ritmo anual em julho, a mais elevada em 40 anos, estimulada em particular pelo aumento dos preços dos alimentos, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).Em junho, a inflação em ritmo anual foi de 9,4%.Os aumentos de preços foram generalizados no mês passado, mas "os alimentos subiram em particular, especialmente produtos de padaria, laticínios, carne e legumes", explicou Grant Fitzner, economista-chefe do ONS, no Twitter.A alta de preços pode superar 13% em outubro, quando estão previstos aumentos drásticos dos preços da energia, segundo as previsões do Banco da Inglaterra.O Reino Unido enfrenta uma crise do custo de vida, com salários que não acompanham a inflação.O primeiro-ministro Boris Johnson deixará o cargo em setembro e o novo chefe de Governo, que será escolhido entre os conservadores Liz Truss e Rishi Sunak, herdará a crise econômica.