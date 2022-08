Petróleo: WTI fecha na mínima em sete meses

Os preços do petróleo voltaram a cair com força nesta terça-feira, pressionados pela desaceleração econômica na China, mas, sobretudo, pela perspectiva mais próxima de um acordo sobre o programa nuclear iraniano, que colocaria cerca de 100 milhões de barris no mercado quase que imediatamente.



O preço do barril do WTI para entrega em setembro caiu 3,22%, para 86,53 dólares, seu menor nível de fechamento desde 25 de janeiro. Já o Brent para entrega em outubro caiu 2,90%, para US$ 92,34, a mínima desde fevereiro.



Robert Yawger, do Mizuho, explica que a nova queda está "ligada, principalmente, ao Irã. Parece que tentam chegar a um acordo. Em caso de sucesso, é a possibilidade de ver 1 milhão de barris a mais por dia no mercado", destacou o analista. O volume poderia ser maior a médio prazo.



"Se o acordo sobre o programa nuclear iraniano for ressuscitar, isso poderia levar os preços do WTI para perto dos US$ 80", estima Edward Moya, da Oanda.