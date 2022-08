O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, viajará na quinta-feira (18) para a Ucrânia, onde participará de uma reunião com os presidentes deste país, Volodimir Zelensky, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou seu porta-voz nesta terça-feira (16).



"Por convite do presidente Volodimir Zelensky, o secretário-geral estará em Lviv na quinta-feira para participar de uma reunião trilateral com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o líder ucraniano", disse Stéphane Dujarric durante coletiva de imprensa, especificando que Guterres viajará para a cidade ucraniana de Odessa na sexta-feira e depois para a Turquia.