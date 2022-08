EUA testa míssil balístico intercontinental após atrasos por conflitos da Ucrânia e Taiwan

Os Estados Unidos testaram com sucesso um míssil balístico de longo alcance com capacidade nuclear nesta terça-feira (16) depois de adiar o lançamento por duas vezes para evitar aumentar as tensões sobre Ucrânia e Taiwan, anunciou a Força Aérea americana.



O Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos lançou o míssil balístico intercontinental "Minuteman III" sem carga sobre o Pacífico a partir da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, pouco depois da meia-noite, horário local.



Este míssil carregava um veículo de reingresso de teste, que em um conflito estratégico poderia ser armado com uma ogiva nuclear.



O veículo percorreu cerca de 6.760 quilômetros até o atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, no oeste do Oceano Pacífico.



"Este lançamento de teste faz parte de atividades rotineiras e periódicas destinadas a demonstrar que a dissuasão nuclear dos Estados Unidos é segura, confiável e eficaz", disse a Força Aérea em comunicado.



"Fizemos mais de 300 testes como este e este teste não é resultado dos eventos mundiais atuais", ressaltou.



O teste estava originalmente programado para março, mas foi adiado para evitar o aumento das tensões sobre a invasão russa da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro.



Foi adiado pela segunda vez no início de agosto, quando as tensões militares aumentaram devido aos múltiplos lançamentos de mísseis balísticos da China e exercícios de disparo real em reação a uma visita a Taiwan da principal democrata da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi.