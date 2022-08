Macron pede retirada das tropas russas da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta terça-feira (16) uma retirada das tropas russas da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, que russos e ucranianos se acusam mutuamente de bombardear.



Macron expressou, em conversa telefônica com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, sua "preocupação com a ameaça que a presença, as ações das forças armadas russas e o contexto de guerra (...) representam sobre as garantias e a segurança das instalações nucleares ucranianas e apelou à retirada dessas forças", informou a Presidência francesa.



A fábrica de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi tomada por tropas russas em março, logo após o início da invasão russa da Ucrânia.



Desde o final de julho, a área tem sido alvo de bombardeios, pelos quais Moscou e Kiev se culpam mutuamente.



A Ucrânia acusa a Rússia de usar a usina como base para ataques e armazenamento de armas.



A situação em Zaporizhzhia suscitou temores de uma catástrofe nuclear e foi tema de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira passada.