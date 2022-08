Candidato derrotado em eleição no Quênia classifica resultado como 'farsa'

Raila Odinga, o segundo candidato mais votado naseleições presidenciais realizadas na semana passada no Quênia, rejeitou o resultado que deu a vitória ao seu rival, o atual vice-presidente William Ruto.



"O que vimos ontem (segunda-feira) foi uma farsa e um flagrante desrespeito à Constituição do Quênia", afirmou Odinga em uma entrevista coletiva, um dia após Ruto ser declarado vencedor por uma pequena margem de votos.



O candidato também garantiu que usará "todas as opções legais" possíveis para contestar o resultado.



Na segunda-feira (15), Ruto foi declarado vencedor por 50,49% dos votos contra Odinga, figura histórica da oposição, o que provocou violentos protestos nos redutos de seu rival, denúncias de fraude e críticas à comissão de fiscalização dos votos.