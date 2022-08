Incêndio na Espanha queima cerca de 10.000 hectares

Quase 300 bombeiros passaram uma noite dramática combatendo um grande incêndio na província de Alicante, no sudeste da Espanha, que já queimou cerca de 10.000 hectares em uma área montanhosa e de difícil acesso, indicaram as autoridades nesta terça-feira (16).



O incêndio começou com um raio no Vall d'Ebo, na província de Alicante, no sábado à noite. Desde então, se propagou rapidamente, com a ajuda de fortes ventos, e obrigou a deslocar mais de 1.000 moradores da região, afirmou o governo da região de Valência.



"A noite foi muito complicada porque temos duas frentes muito ativas", disse ao canal Antena 3 a secretária regional valenciana para o Interior, Gabriela Bravo, acrescentando que cerca de 300 bombeiros tentam controlar o incêndio, com a ajuda de 24 aviões-tanque e helicópteros.



"Neste momento já falamos de mais de 9.500 hectares queimados com um perímetro de 65 quilômetros", disse o presidente regional de Valência, Ximo Puig, que qualificou o incêndio como de "características enormes".



"É uma situação muito complicada", já que o fogo "se desenvolve com dificuldades absolutamente impossíveis de combater com a velocidade que se gostaria", acrescentou o dirigente.



Na mesma região, os bombeiros combatiam outros dois incêndios ao norte da cidade de Valência, com o apoio de pelo menos 10 aviões-tanque, segundo as autoridades locais.



No norte da Espanha, na região de Aragão, os bombeiros conseguiram estabilizar um grande incêndio que começou no sábado e queimou mais de 6.000 hectares, embora continuem monitorando para evitar reproduções. Cerca de 1.500 pessoas foram retiradas, mas o fogo pelo menos não atingiu o parque natural de Moncayo, a montanha que domina a área.



Em Portugal, fortes ventos reativaram o incêndio que na semana passada afetou o parque natural Serra da Estrela, reconhecido pela Unesco, e que havia sido "controlado" na noite de sexta-feira, informou nesta terça-feira a Defesa Civil.



Mais de 1.000 bombeiros foram enviados ao local para tentar acabar com este incêndio no centro do país, que já queimou mais de 15.000 hectares segundo dados provisórios das autoridades portuguesas.



Até agora este ano, a Espanha sofreu 391 incêndios, alimentados por temperaturas muito altas, às vezes acima de 40 graus, e secas persistentes.



De acordo com os últimos dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), os incêndios queimaram mais de 270.000 hectares este ano na Espanha, o país mais afetado da Europa.



Os incêndios na Espanha foram especialmente devastadores este ano, pois destruíram até agora em 2022 mais que o triplo da área queimada em todo o ano de 2021, quando foram 84.827 hectares.



Portugal registrou este ano 195 incêndios, que destruíram 84.717 hectares, segundo dados do EFFIS.