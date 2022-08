Vinte pessoas morreram queimadas no incêndio de um ônibus que bateu contra um caminhão-tanque que transportava gasolina nesta terça-feira na região central do Paquistão, informou a polícia local.



O acidente também deixou seis feridos.



O ônibus colidiu com o caminhão quando se aproximava da cidade de Multan.



Acidentes fatais são frequentes no Paquistão devido às péssimas condições das estradas e dos veículos, além da condução imprudente.



Em 2015, um acidente entre um ônibus e um caminhão-tanque deixou 62 mortos na província de Sindh.