Exército russo anuncia explosão de munições em base russa na Crimeia

Uma base militar russa na península anexada da Crimeia sofreu na manhã de terça-feira (16) um incêndio que provocou explosões de munições, informou o ministério da Defesa da Rússia.



O incêndio aconteceu em um depósito temporário de munições em uma base russa no distrito de Dzhankoi, norte da Crimeia, segundo o ministério, citado pelas agências de notícias russas.



"Depois do incêndio aconteceu uma detonação de munições", afirma um comunicado.



O governador da Crimeia, Serguei Aksionov, que compareceu ao local, disse que dois civis ficaram feridos e que os moradores começaram a ser levados para um município vizinho.



Horas depois do anúncio, o incêndio permanecia ativo, de acordo com Aksionov.



O incidente acontece uma semana depois da explosão de munições destinadas à aviação em um depósito em uma base militar de Saki, oeste da Crimeia.



Na ocasião, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas.



A Crimeia, uma península da Ucrânia anexada em 2014 por Moscou, está na linha de frente da ofensiva militar russa contra a ex-república soviética.



Os aviões militares russos decolam quase diariamente deste território para atacar alvos em regiões sob o controle de Kiev.



Ao mesmo tempo, várias zonas desta península estão dentro do raio de ação dos canhões e drones ucranianos.



"A manhã perto de Dzhankoi começou com explosões", afirmou no Twitter o conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak.



"A Crimeia em um país normal é o Mar Negro, as montanhas, recreação e turismo. Mas a Crimeia ocupada pelos russos tem explosões de depósitos de munições e um alto risco de morte para os invasores e ladrões", acrescentou.