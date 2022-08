Organização jihadista do Mali diz que matou paramilitares do grupo russo Wagner

Um grupo jihadista afiliado à Al Qaeda afirmou ter matado quatro paramilitares da empresa russa de segurança privada Wagner, em uma emboscada no Mali, segundo um comunicado autenticado nesta segunda-feira (15) pela ONG americana Site, especializada em grupos radicais.



O Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (Gaim) disse que no sábado "um grupo de mercenários do Wagner saiu em motos na região de Bandiagara, partindo da aldeia de Djallo, e seguiu para as montanhas".



"Os soldados de Alá os vigiavam e puderam matar quatro deles e o resto fugiu", indicou o órgão de propaganda do grupo jihadista.



A informação foi confirmada à AFP por dois funcionários locais e uma fonte hospitalar, enquanto outra fonte do alto escalão do exército malinês não quis confirmá-la ou negá-la.



A junta militar do Mali recorreu à Rússia para tentar deter a expansão do jihadismo, que se espalhou por amplas áreas do país.



O Mali utilizou o que descreve como "instrutores" russos para dar apoio a seu exército, embora Paris e Washington tenham denunciado a presença no país de "mercenários" do grupo privado russo Wagner, o que Bamako nega.



A Rússia admitiu em maio a presença de integrantes do grupo Wagner no Mali "com fins comerciais", sem vínculos com Moscou.



O Gaim, que aumentou sua presença no terreno, abrange um grande número de grupos jihadistas e opera sobretudo no Mali e em Burkina Faso.