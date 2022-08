Petróleo fecha abaixo de US$ 90

Os preços do petróleo caíram com força nesta segunda-feira e o WTI ficou abaixo da marca simbólica de US$ 90, após dados decepcionantes sobre a economia chinesa e a possibilidade de um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear.



Em Londres, o barril de Brent para entrega em outubro perdeu 3,10%, fechando a 95,10 dólares. Em Nova York, o WTI para entrega em setembro caiu para 89,41 dólares, com perda de 2,91%.



Um acordo sobre o programa nuclear do Irã poderia acabar com as sanções ao petróleo impostas à república islâmica. "No momento em que a Opep modera seus aumentos de produção, o Irã é uma peça-chave da oferta", explicou à AFP Aditya Saraswat, da Rystad.



Por outro lado, o enfraquecimento da economia chinesa "pesa sobre o petróleo e há poucas chances de uma recuperação a curto prazo", resumiu Bjarne Schieldrop, analista do SEB. "Está bastante claro que a demanda chinesa, pouco vigorosa, explica o declínio nos preços do petróleo desde junho", acrescentou.



