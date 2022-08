Pelo menos 50 mortos em enchentes no norte da Nigéria

Ao menos 50 pessoas morreram em enchentes causadas por chuvas torrenciais em Jigawa, no norte da Nigéria, desde o início da temporada úmida em junho, indicaram fontes oficiais.



Jigawa, como outras regiões agrícolas, sofre grandes enchentes todos os anos, mas as piores foram registradas em 2022, segundo a agência estatal de gestão de emergências (SEMA).



"No total, registramos 50 mortos pelas enchentes (...)" em toda a região, afirmou nesta segunda-feira à AFP Yusuf Sani, que dirige a SEMA de Jigawa.



"Os últimos dias foram muito difíceis porque a chuva cai sem parar durante três dias", acrescentou.



Os responsáveis do órgão em Jigawa expressaram preocupação por uma possível piora da situação nos próximos dias com previsão de mais chuvas torrenciais.



Em 2020, ao menos 40 pessoas morreram e mais de 100 mil hectares de plantações foram destruídos no estado devido às inundações, segundo a SEMA.