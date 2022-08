Milhares de peregrinos celebram em Lourdes a festa católica da Assunção

Milhares de peregrinos de todas as idades e origens participaram no domingo (14), na véspera da Missa da Assunção, em uma procissão de tochas para a glória da Virgem Maria no santuário católico francês de Lourdes.



Cerca de 15.000 pessoas, segundo a direção do santuário, caminharam no domingo, com tochas na mão e após o pôr do sol, atrás de uma estátua branca da Virgem Maria, cantando e recitando a Ave Maria.



Precedendo a multidão havia centenas de pessoas doentes em cadeiras de rodas.



As portuguesas Edite Antunes, de 67 anos, e Maria Silva, 58, disseram-se "animadas" por estarem no santuário mariano francês pela primeira vez, sobretudo porque devido às restrições anticovid não puderam ir ao santuário português de Fátima nos últimos anos.



Foram precisamente as restrições sanitárias que reduziram o número de peregrinos em Lourdes desde 2020.



Antes da pandemia chegavam a 3,5 milhões por ano. Em 2020 foram apenas 800.000 e depois 1,6 milhão em 2021.



Este ano também são esperados cerca de 1,6 milhão de peregrinos em Lourdes, disse à AFP o diretor de comunicação do santuário, David Torchala, cujo orçamento anual de 30 milhões de euros é financiado exclusivamente com doações dos fiéis.



- Água benta -



Desde a sua criação em 1873, a romaria de Lourdes, um dos santuários católicos mais emblemáticos do mundo, celebra a ascensão de Maria ao céu, crença que existiu durante séculos até que o papa Pio XII fez da Assunção um dogma em 1950.



Segundo a teologia católica, Maria, preservada de todo pecado desde sua concepção para trazer o Filho de Deus ao mundo, não pôde conhecer a corrupção devida ao pecado após sua morte.



No domingo, após a procissão e antes da missa desta segunda-feira, muitos fiéis fizeram fila em frente às torneiras de água benta para levá-la para casa.



A seca que atinge a França dificultou nos últimos dias o abastecimento de água potável em alguns municípios franceses, mas a água de Lourdes, abençoada para os crentes, não faltou este ano.



O santuário possui um sistema de armazenamento de água da gruta de Massabielle, onde, segundo a tradição católica, a Virgem Maria apareceu a Bernadette Soubirous em 1858.



Durante a estação seca, este sistema permite armazenar água suficiente para os muitos peregrinos que chegam no verão, explica à AFP o diretor técnico do santuário, Sébastien Maysounave.