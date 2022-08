Coreia do Sul oferece amplo pacote de ajuda em troca da desnuclearização do Norte

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, anunciou nesta segunda-feira que oferecerá um amplo pacote de ajuda à Coreia do Norte em troca da desnuclearização do país, algo que Pyongyang já rejeitou no passado.



A proposta foi revelada depois que o Norte ameaçou "eliminar" as autoridades de Seul por um recente surto de covid-19 em seu território. E menos de um mês depois do dirigente Kim Jong Un afirmar que seu país está "preparado para mobilizar" o armamento nuclear em uma guerra contra Estados Unidos e Coreia do Sul.



Yoon afirmou que a desnuclearização é "essencial" para alcançar a paz duradoura na península coreana. Ele detalhou um plano de ajuda que incluiria alimentos e energia, assim como apoio para modernizar portos, aeroportos e hospitais.



"A iniciativa ousada que vislumbro vai melhorar de maneira considerável a economia norte-coreana e a vida de seu povo, caso o Norte pare de desenvolver seu programa nuclear e inicie um genuíno e substantivo processo de desnuclearização", disse Yoon em um discurso na data que marca o aniversário do fim do período colonial japonês em 1945.



Analistas advertem que a possibilidade de Pyongyang aceitar a oferta é mínima. O Norte, que investe grande parte de seu PIB em programas nucleares, já afirmou que não aceitaria tal plano.



A Coreia do Norte executou este ano um número recorde de testes armamentistas, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental de longo alcance, o que não acontecia desde 2017.



Os governos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul alertaram que o Norte se prepara para executar o sétimo teste nuclear.