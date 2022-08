Mina com trabalhadores presos no México registra elevação 'abrupta' de água

A mina inundada onde dez operários permanecem presos há 11 dias no norte do México registrou um "aumento abrupto nos níveis de água", informaram neste domingo (14) as autoridades, o que poderia complicar os trabalhos de resgate.



O nível de água do poço 2, que estava em 70 centímetros até sexta-feira e onde se concentravam as maiores esperanças para a entrada dos socorristas, subiu para 12,92 metros, detalhou o governo estadual de Coahuila em comunicado.



"Os engenheiros já estão no local avaliando a situação real e a causa da nova entrada de água na mina", acrescenta a nota.



Nos poços 3 e 4, a água aumentou para 15,5 e 12,5 metros respectivamente, segundo o comunicado, uma elevação de entre 8 e 10 metros em comparação com as medições feitas pelas autoridades na sexta.



"Os engenheiros especialistas estão elaborando uma nova estratégia [...] que permita, com novas informações, realizar as ações para extrair a água que se encontra na mina de El Pinabete", acrescentou o governo estadual.



A notícia supõe um duro golpe para as famílias dos mineiros, que já haviam denunciado ontem o seu "desespero" diante do lento progresso do resgate e também sua desconfiança na liderança da operação e nas manobras efetuadas até agora.



O acidente aconteceu quando a parede de uma mina vizinha, inundada e abandonada, colapsou, provocando a inundação do poço onde trabalhavam 15 mineiros. Cinco deles conseguiram escapar.



Desde então, não há sinais de vida dos 10 trabalhadores que ficaram presos na mina. Centenas de pessoas entre militares, funcionários públicos e voluntários participam dos trabalhos de resgate.



Os acidentes em minas são frequentes em Coahuila, o principal produtor de carvão do México.