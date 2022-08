Sete feridos, dois gravemente, em ataque a um ônibus em Jerusalém

Sete pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, em um ataque armado a um ônibus no centro de Jerusalém neste domingo, informaram a polícia israelense e equipes de resgate.



"A polícia foi informada de um tiroteio em um ônibus perto do Túmulo de Davi. A polícia isolou o local e está procurando um suspeito que fugiu", disse a força de segurança.



Um jornalista da AFP confirmou uma forte presença policial no local, perto do Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém.



A Magen David Adom (MDA), o equivalente israelense da Cruz Vermelha, disse que respondeu a relatos de um ônibus sendo baleado em Jerusalém.



"Há um total de sete feridos, todos conscientes, uma mulher e seis homens, dois dos quais estão em estado grave após o ataque terrorista na Cidade Velha de Jerusalém", disse Zaki Heller, porta-voz do MDA.



"Chegamos rapidamente ao local. Na rua Ma'ale Hashalom (...) os transeuntes nos chamaram para prestar socorros a dois homens de 30 anos que ficaram feridos no ônibus. Eles estavam conscientes e andando com ferimentos na parte superior do corpo", disse um socorrista do MDA em comunicado divulgado pela entidade.



Na semana passada, o exército israelense realizou uma "operação preventiva" contra o movimento armado da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. O grupo respondeu disparando foguetes contra Israel.



Pelo menos 49 palestinos, incluindo combatentes da Jihad Islâmica e crianças, foram mortos na escalada militar do fim de semana, que culminou no domingo passado em uma trégua mediada pelo Egito.