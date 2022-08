Quatro nações pedem diálogo no Peru, cujo presidente está sendo investigado por corrupção

Argentina, Bolívia, Equador e México pediram, neste sábado (13), um "diálogo político" no Peru, onde o Ministério Público abriu uma sexta investigação contra o presidente Pedro Castillo por suposta corrupção, segundo um comunicado conjunto divulgado em Quito.



Os governos dessas nações "convocam todas as instituições e forças políticas dessa república irmã para fortalecer o diálogo político, como ferramenta para superar a atual situação que o país atravessa", diz o texto divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Equador.



Logo após a declaração, o esquerdista Castillo expressou sua gratidão no Twitter pelo "apoio à consolidação de nossa democracia e governo contra as manobras de setores antidemocráticos".



Castillo e o ex-ministro da Habitação Geiner Alvarado estão sendo investigados por suposta corrupção na adjudicação de obras públicas. Como parte dessa investigação, esta semana a cunhada do presidente, Yenifer Paredes, foi presa.



O governante peruano, que está no cargo há um ano, também vive sob o cerco de um Congresso dominado pela direita que exige sua renúncia. Até agora, Castillo sobreviveu a duas tentativas de impeachment "por incapacidade moral".



"Confiamos que todos os atores nacionais privilegiem a construção de consensos amplos, inclusivos e participativos que permitam fortalecer o funcionamento do sistema político estabelecido pela Constituição", diz o comunicado dos quatro países.



As nações também expressam - sem mencionar Castillo - "sua solidariedade com as autoridades legitimamente constituídas".



Castillo, professor rural e sindicalista, está sendo investigado por outros cinco casos, nos quais ele prega inocência.



As causas incluem suposto tráfico de influência na compra de combustível pela estatal Petroperú em 2021 e a suposta obstrução da justiça na destituição de um ministro do Interior.



Também um suposto tráfico de influência em um arquivo de promoções militares; alegada corrupção e conluio agravado em um projeto de obras públicas e plágio em sua tese universitária.