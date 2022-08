México detém 17 pessoas após confrontos na fronteira com os EUA

Autoridades mexicanas detiveram 17 pessoas após confrontos violentos na tarde de sexta-feira em diversas cidades do estado de Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos, onde ruas foram bloqueadas e veículos incendiados.



"Forças federais, estaduais e municipais conseguiram prender 17 pessoas responsáveis pela violência", declarou neste sábado a Secretaria de Segurança pública federal em comunicado.



A agência disse que nas cidades de Tijuana, Tecate, Mexicali e Rosarito, veículos de transporte público e privado foram incendiados por civis armados, deixando uma pessoa ferida.



Acrescentou que três das pessoas presas foram identificadas como membros do poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (JNG).



O consulado dos Estados Unidos em Tijuana instruiu os funcionários do governo americano na área a permanecerem protegidos até novo aviso.



O violento dia na Baixa Califórnia -que não deixou mortos- ocorreu um dia depois que Ciudad Juárez, também na fronteira com os Estados Unidos, foi abalada por vários ataques armados com um saldo de 11 mortos, incluindo um locutor de rádio e um menor, além de comércios incendiados.



Após os violentos acontecimentos em Ciudad Juárez, cerca de 600 militares foram enviados a essa área para reforçar a segurança.



Nesta mesma semana também ocorreram confrontos nos estados de Jalisco (oeste) e Guanajuato (centro), também atribuídos ao JNG, segundo autoridades federais.



Os incidentes deixaram um suposto criminoso morto, 16 detidos, além de 25 empresas e vários veículos queimados.