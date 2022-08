Acervo do fotógrafo francês Raymond Depardon quase foi incendiado

O acervo do famoso fotógrafo e cineasta francês Raymond Depardon quase foi consumido por um incêndio em sua casa no início de agosto, explicou o artista à AFP nesta sexta-feira.



"Quinze minutos depois e tudo estaria queimando", disse o fotógrafo, uma das figuras mais importantes do mundo das imagens na França.



Um raio atingiu o telhado da casa, explicou o fotógrafo, que tem "as fotos de uma vida" guardadas no sótão.



São mais de um milhão de negativos e "300 álbuns de 100 folhas de contato", acrescentou.



Depardon, que completou 80 anos em julho, não estava em casa na noite de 4 para 5 de agosto, quando ocorreu a tempestade elétrica que quase terminou em desgraça. A residência está localizada nos arredores de Paris.



Os bombeiros chegaram rapidamente ao local após o início das chamas.



"Felizmente um vizinho conseguiu avisá-los que havia fotos e que não deveriam usar água", acrescentou.



Os bombeiros usaram dióxido de carbono para apagar as chamas.



Depardon construiu sua longa carreira a partir da segunda metade do século XX, como cronista visual do povo francês, e também como repórter internacional.



Depois de fundar a agência Gamma, foi para a Magnum, onde se tornou uma de suas estrelas, além de filmar documentários sobre a França rural e humilde, que lhe rendeu inúmeros prêmios.



Atualmente prepara um livro fotográfico sobre o deserto, uma das suas paisagens preferidas, sobretudo depois do seu trabalho na Argélia.