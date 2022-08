EUA sanciona vice-presidente do Paraguai por 'corrupção'

O governo dos Estados Unidos acusou o vice-presidente paraguaio, Hugo Velázquez, de "corrupção significativa" e vetou seu acesso a um visto para entrar no país, informou nesta sexta-feira (12) o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



Washington sanciona assim Velázquez e seu colaborador próximo e consultor jurídico da Entidade Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, "por participação em atos significativos de corrupção, incluindo o suborno de um funcionário público e interferência em processos públicos", disse Blinken em um comunicado.



Duarte "ofereceu propina a um funcionário público paraguaio para obstruir uma investigação que ameaçava o vice-presidente e seus interesses financeiros", explicou Washington.



Segundo a Casa Branca, Duarte "abusou e explorou de sua posição pública poderosa e privilegiada dentro da Entidade Binacional Yacyretá, colocando em risco a confiança pública em um dos ativos econômicos mais vitais do Paraguai".



Yacyretá é uma usina hidrelétrica construída entre o Paraguai e a Argentina no rio Paraná.



Blinken estima que esses atos corruptos contribuem para a perda de confiança no governo e afetam "a percepção pública de corrupção e impunidade" no gabinete do vice-presidente.



Velázquez e seu colaborador foram punidos pela seção 7031(c), ou seja, não terão direito a visto de entrada nos Estados Unidos.



O Departamento de Estado também sanciona vários parentes, sem especificar o parentesco, de Velázquez e Duarte: Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, Hugo José Velázquez Escauriza, Ninfa Concepción Vera Moreira e Tamara Duarte Martínez.