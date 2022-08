EUA pratica manobras de tiro ao vivo na Indonésia após tensões com a China

Milhares de soldados da Indonésia, Estados Unidos e seus aliados participaram nesta sexta-feira (12) de exercícios ao vivo de tiro. Um general americano qualificou a atividade como trabalho regional de prevenção ao conflito, após as operações da China em Taiwan.



O "Super Garuda Shield", exercício anual realizado na Indonésia, foi feito após as manobras chinesas em torno de Taiwan, em resposta à visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, à ilha reivindicada por Pequim.



Os Estados Unidos e seus aliados na Ásia expressaram uma crescente preocupação pela intensificação da presença chinesa no Pacífico, embora Washington afirme que esses grandes movimentos não foram direcionados contra nenhuma nação.



"A ação desestabilizadora da República Popular da China contra Taiwan é exatamente o que queremos evitar", o almirante John Aquilino, chefe do Comando Indo-Pacífico dos EUA, disse em uma entrevista coletiva após as operações.



Ao menos 4.000 soldados americanos e indonésios, apoiados por tropas da Austrália, Singapura e Japão, participam desse exercício. Em uma área montanhosa, os militares testaram mísseis antitanque Javelin, enquanto helicópteros Apache sobrevoavam a área disparando rajadas de metralhadora e mísseis.



O chefe do exército indonésio Andika Perkasa negou que a ampla implantação de meios nesses exercícios anuais esteja relacionado com a progressiva tensão com a China.