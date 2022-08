Angústia no México devido às condições adversas para o resgate de 10 mineiros

As equipes de resgate continuam enfrentando condições adversas que impedem sua entrada na mina no norte do México, onde dez trabalhadores estão presos há oito dias, informaram as autoridades nesta quinta-feira (11), uma situação que aumenta o desconforto e a angústia dos familiares.



"Descobriram que não há espaço para avançar, tem obstruções, há madeira", disse o secretário de Defesa, Luis Cresensio Sandoval, após os quatro mergulhos realizados na quarta-feira em um dos poços pelos quais tentam acessar a área inundada.



No entanto, "estas atividades vão continuar, os mergulhadores vão continuar fazendo tentativas" de acesso, acrescentou o general durante a coletiva diária do presidente Andrés Manuel López Obrador.



Centenas de soldados e outros socorristas participam da operação de resgate na mina de carvão El Pinabete, na cidade de Agujita (estado de Coahuila, norte), onde em 3 de agosto uma inundação prendeu 10 mineiros. Outros cinco trabalhadores saíram vivos.



Desde aquele dia não houve sinais de vida dos trabalhadores que permanecem na mina.



Nesta quinta-feira, uma bomba submersível de 150 cavalos de força foi introduzida por soldados e funcionários da Comissão Nacional de Águas (Conagua) no poço 4 da mina danificada, informou a Proteção Civil no Twitter.



Jornalistas da AFP confirmaram o trabalho para submergir a bomba, que pode extrair 100 litros de água por segundo.



Nos mergulhos de quarta-feira, foi feita uma tentativa de determinar se havia condições para os mergulhadores militares entrarem pelo estreito fosso.



"Mas, mesmo com as luzes que carregam para poder observar o interior, eles estabeleceram que não têm a visibilidade necessária para identificar o que se encontra", insistiu Sandoval.



López Obrador, que supervisionou os trabalhos no terreno no último domingo, reiterou nesta quinta-feira o seu desejo de que os trabalhadores sejam evacuados em breve. "O que desejo com toda a minha alma é que salvemos os 10 mineiros", disse o presidente mexicano.



A mina tem 60 metros de profundidade, mas não se sabe em que ponto estão os trabalhadores.



- Decepção -



Sandoval salientou, no entanto, que o nível de água nos três poços por onde procuram retirar os trabalhadores segue diminuindo graças à extração que é feita com bombas motorizadas.



Um dos poços já está a 4,9 metros, dos 30 metros de água que existiam no dia seguinte ao incidente, embora o nível considerado ideal para o resgate seja de 1,5 metro.



Mas depois de oito dias de espera e da tentativa fracassada de quarta-feira, que frustrou o otimismo inicialmente expresso pelas autoridades, a decepção é palpável.



"Todas as esperanças estão se esgotando porque as autoridades não nos dão informações esperançosas", disse à AFP um voluntário das operações de resgate que pediu anonimato.



Familiares e trabalhadores estão cada vez mais relutantes em falar com a imprensa, sobrecarregados pela incerteza, mas também temerosos de que as autoridades cortem seu acesso e informações sobre o resgate.



"Como estamos trabalhando lá dentro, eles nos mantiveram calados. Desde o início, eles nos disseram que não podíamos falar com ninguém da imprensa porque o Ministério Público apareceria e seríamos expulsos", acrescentou outro voluntário anônimo.



- "Urgência para entrar" -



A coordenadora nacional da Proteção Civil, Laura Velázquez, afirmou nesta quinta-feira estar confiante que a água do poço 2 descerá para níveis que permitam a entrada de socorristas.



"Estaremos avaliando ao longo do dia. Temos que ter cuidado para não expor ninguém", acrescentou durante a coletiva presidencial.



Se esse objetivo for alcançado, daria-se início à segunda etapa da operação, na qual os mergulhadores terão que explorar as condições existentes para o resgate e a substituição de bombas grandes por bombas menores, explicou Velázquez.



Já na terceira fase, seriam trazidos pessoal "para realizar a busca e salvamento, a remoção de detritos e, se for caso disso, o reforço da estabilidade da mina", acrescentou.



O incidente ocorreu quando uma equipe que trabalhava na extração de carvão abriu um buraco em uma mina adjacente que estava inundada, fazendo com que a água transbordasse em direção ao local de onde trabalhavam, segundo o governo.



Acidentes de mineração são frequentes em Coahuila, principal produtor de carvão do México.



O mais grave ocorreu em 19 de fevereiro de 2006, quando uma explosão de gás na mina Pasta de Conchos, controlada pelo conglomerado Grupo México, causou a morte de 65 trabalhadores. Apenas dois corpos foram recuperados.