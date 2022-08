Milhares de curiosos acompanham de perto a erupção de um vulcão na Islândia

Milhares de curiosos continuam a chegar todos os dias para contemplar a lava que há uma semana sai de um vulcão na Islândia, apesar do caminho levar horas e passar por trilhas íngremes.



Responsáveis pelo turismo na ilha afirmam que cerca de 23 mil pessoas já se aproximaram para contemplar a erupção do vulcão no vale de Meradalir, a cerca de 40 quilômetros da capital.



Segundo o serviço meteorológico islandês, o vulcão entrou em erupção no dia 3 de agosto e, desde então, a situação permanece estável.



"Estamos aqui há umas três ou quatro horas e não nos entediamos, está a todo momento mudando", explica Jean-Paul Couturier, um aposentado francês de férias na Islândia.



Para acessar a cratera recém-formada é preciso caminhar 14 quilômetros em um terreno difícil, com ganho de elevação de 300 metros. A rota pode ser concluída em duas horas.



Os fortes ventos ou a chuva não dissuadiram os curiosos, bem equipados com bastões, botas de caminhada e capa de chuva.



Apenas na quarta-feira (10), quando as autoridades reabriram a área após três dias bloqueada, mais de 4.600 pessoas assistiram as espetaculares imagens de expulsão da lava.



O vulcão está localizado no vale de Meradalir, uma zona desabitada que não recebe muitos turistas em tempos normais.



A Islândia, também chamada de "terra do gelo e fogo", atualmente possui 32 sistemas vulcânicos ativos, o maior da Europa.



Em média, há uma erupção a cada cinco anos.



No ano passado, nas proximidades, o vulcão Fagradalsfjall expeliu lava durante seis meses, marcando a erupção mais longa nos últimos 50 anos.



"Ver a rocha queimando sair da terra é, de verdade, a coisa mais impressionante que você pode ver", exclama o turista americano James Maniscalco.



Para o turista francês Clemence Ernoult, a experiência foi tão incrível quanto parece: "Você vê a força da natureza".



"É algo que você provavelmente só verá uma vez na vida", disse Ernoult.