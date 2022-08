Credores aceitam moratória de dois anos da dívida ucraniana de US$ 20 bilhões

Os credores da Ucrânia aceitaram uma pausa no pagamento da dívida de 20 bilhões de dólares do país, diante do impacto severo para sua economia da invasão russa, anunciou o primeiro-ministro Denys Shmygal.



"Os investidores na dívida externa da Ucrânia aceitaram o adiamento dos pagamentos até 2024. Isto permite à Ucrânia manter a estabilidade macrofinanceira e fortalecer a sustentabilidade econômica", anunciou o primeiro-ministro no Twitter.



O ministério das Finanças informou em um comunicado que a pausa foi aceita pelos proprietários de quase 75% da dívida ucraniana.



Um grupo de potências, incluindo Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, já havia concordado em julho com o adiamento do pagamento dos juros da dívida por parte da Ucrânia.



O congelamento da dívida de 20 bilhões de dólares é um novo passo no esforço para apoiar financeiramente a Ucrânia durante a guerra.



"Também estamos felizes em saber que a maioria de nossos investidores expressou a disposição para participar na tarefa de reconstrução da Ucrânia no pós-guerra", afirmou Yuriy Butsa, comissário do governo para gestão da dívida pública, em um comunicado.



O Banco Mundial calcula que a economia ucraniana pode registrar contração de 45% este ano.



