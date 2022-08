O número de vítimas fatais de um incêndio em uma casa noturna na Tailândia perto da cidade turística de Pattaya subiu para 17, anunciaram as autoridades locais.



O incêndio aconteceu na madrugada da sexta-feira passada no clube Mountain B, perto de Pattaya, a 180 quilômetros de Bangcoc.



Treze pessoas morreram no dia do incêndio e 40 ficara feridas. Desde então, quatro pessoas não resistiram aos ferimentos.



As autoridades da província de Chonburi afirmaram que 29 pessoas permanecem hospitalizadas.



O proprietário da discoteca, Pongsiri Panprasng, se entregou no sábado à polícia, após uma ordem de prisão.



