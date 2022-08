Calor e seca reacendem incêndios florestais no sudoeste da França

Um incêndio que destruiu milhares de hectares de florestas de pinheiros no sudoeste da França reacendeu após uma nova onda de calor e seca, afirmaram autoridades nesta quarta-feira (10).



Em torno de 6.000 hectares de florestas de pinheiros queimaram em Landes desde a tarde de ontem, forçando a evacuação de cerca de 6.000 pessoas, disseram autoridades da região de Gironde em comunicado.



"O fogo é extremamente violento e se espalhou do departamento de Landas" para o sul, que abriga o parque regional Landes de Gascony, apontou a prefeitura.



"É um grande incêndio, muito mais intenso e rápido" que o registrado na mesma região em julho, apontou Marc Vermeulen, do corpo de bombeiros regional.



Nenhum ferimento foi relatado, mas 16 casas foram destruídas ou danificadas perto da cidade de Belin-Beliet. Essa região da costa francesa atrai milhares de turistas a cada verão.



A prefeitura alertou que o fogo se dirigia para a autoestrada A63, que liga o país com a Espanha, e a fumaça obrigou o fechamento de um trecho entre Bordeaux e Bayonne.



Este é o mais recente de uma série de incêndios que devastou o sudoeste da França, afetado por uma seca sem precedentes e várias ondas de calor.



As autoridades suspeitaram inicialmente que o incêndio tinha origem criminosa. Mas a polícia liberou um suspeito por falta de provas. Cerca de 500 bombeiros trabalham no local, com auxílio de aviões hidrantes.



No total, o incêndio em Landes e outro perto de Arcachon, também no sudoeste, queimou cerca de 21.000 hectares e forçou a evacuação de mais de 36.000 pessoas. As chamas foram controladas, embora não completamente extintas.



No oeste da França, um incêndio florestal perto de Angers e Le Mans destruiu 1.200 hectares desde segunda-feira e cerca de 400 bombeiros estão lutando para apagá-lo.