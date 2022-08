Aeroporto de Cabul, o símbolo da caótica retirada americana do Afeganistão

Dezenas de milhares de mulheres, crianças e homens afegãos correram para o aeroporto de Cabul um ano atrás em uma tentativa desesperada de fugir do país diante do avanço dos talibãs, que tomaram o poder em 15 de agosto de 2021.



Imagens de multidões invadindo aviões estacionados, subindo em aviões ou até mesmo pendurados em um avião de carga do Exército dos EUA enquanto decolava foram espalhadas em boletins de notícias em todo o mundo.



A ofensiva relâmpago dos talibãs contra o governo provocou uma retirada apressada das tropas estrangeiras lideradas pelos EUA e surpreendeu a comunidade internacional. O caos que se seguiu foi especialmente notável no aeroporto de Cabul, onde multidões faziam fila para serem retiradas em qualquer voo disponível para o exterior.



Um fotógrafo da AFP capturou as imagens de pânico que se tornaram um símbolo da caótica retirada dos Estados Unidos depois de duas décadas de intervenção militar desencadeada pelos atentados de 11 de setembro de 2001.



Durante dias, milhares de pessoas tentaram romper as barricadas montadas pelos talibãs, forças afegãs e fuzileiros navais dos EUA, que muitas vezes disparavam para o ar para empurrá-los para trás.



O pânico tomou conta da multidão dias antes da retirada final, em 31 de agosto.



No dia 26, um homem-bomba detonou sua carga explosiva perto da entrada do aeroporto, matando dezenas de pessoas, incluindo 13 agentes americanos. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.



Um ano depois, as autoridades talibãs deram aos fotógrafos da AFP acesso ao complexo para fotografar as instalações e as áreas que foram destruídas no ano passado.



O aeroporto agora voltou a uma espécie de normalidade, embora haja apenas alguns voos domésticos e internacionais.



É necessário um apoio significativo para que as principais companhias aéreas estrangeiras retomem suas atividades plenas em Cabul.



O Talibã contratou uma empresa de Abu Dhabi para gerenciar serviços em terra e verificações de segurança de passageiros.



O controle de tráfego aéreo é de responsabilidade de afegãos treinados por especialistas do Uzbequistão e do Catar.



O retorno à plena operação do aeroporto de Cabul é visto como um passo crucial para recuperar a economia afegã em colapso.