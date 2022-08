Chuvas deixam nove mortos na Coreia do Sul

Nove pessoas morreram e sete são consideradas desaparecidas na Coreia do Sul após as fortes chuvas que inundaram estradas, estações de metrô e casas, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira.



As chuvas iniciadas na segunda-feira são as mais intensas nos 115 anos de registros climáticos da Coreia do Sul, segundo o presidente Yoon Suk-yeol.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram estações de metrô inundadas e pessoas caminhando nas ruas com água na altura da cintura.



O bairro de luxo de Gangnam, na capital Seul, também foi muito afetado.



"Há 16 vítimas, novo mortos e sete desaparecidos", confirmou à AFP um funcionário do ministério do Interior.



Quase 600 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.



Entre as vítimas fatais, três morreram bloqueadas em um apartamento de subsolo, conhecidos como banjiha, de acordo com o ministério.



A imprensa local informou que as vítimas são uma adolescente, sua mãe e sua tia.



O presidente Yoon afirmou que os sul-coreanos sofreram muitos danos e pediu ao governo que preste mais assistência aos vulneráveis.



"Os que lutam financeiramente ou enfrentam dificuldades físicas são mais vulneráveis aos desastres naturais", disse.



Yoon foi criticado por não ter comparecido ao centro governamental de controle no início das fortes chuvas.