Primeiro-ministro japonês anuncia reforma ministerial após queda de popularidade do governo

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou nesta quarta-feira (10) uma reforma ministerial diante da queda de aprovação do governo.



O político veterano Yasukazu Hamada foi designado ministro da Defesa, um cargo chave para cumprir a promessa de Kishida de aumentar o orçamento militar.



Katsunobu Kato assumirá o posto de ministro da Saúde, um posto que já ocupou há alguns anos, de acordo com a lista de novos integrantes do gabinete divulgada pelo porta-voz do governo Hirokazu Matsuno.



A reforma ministerial foi anunciada após uma queda de 13% na aprovação do governo, a 46%, segundo uma pesquisa divulgada na segunda-feira pelo canal NHK. Uma pesquisa do jornal Yomiuri Shimbun revelou uma queda de oito pontos em julho, a 57%.