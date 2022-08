Elon Musk vende ações da Tesla por quase US$ 7 bilhões

O empresário bilionário Elon Musk vendeu ações da Tesla por quase 7 bilhões de dólares, segundo um documento jurídico divulgado na terça-feira, em meio a uma batalha legal com o Twitter sobre um acordo de compra por US$ 44 bilhões.



O fundador da fabricante de automóveis Tesla vendeu 7,9 milhões de ações entre 5 e 9 de agosto, de acordo com o documento publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários.



"No caso (esperamos que improvável) de o Twitter forçar a conclusão deste acordo, e que alguns parceiros sócios de capital não participem, é importante evitar uma venda emergencial de ações da Tesla", escreveu Musk, o homem mais rico do mundo, no Twitter na terça-feira.



O Twitter trava uma batalha jurídica com o temperamental Musk por sua tentativa de abandonar um acordo anunciado em abril para comprar a rede social. Um juiz ordenou o início de um julgamento em outubro.



Musk apresentou uma contra-ação, na qual acusa o Twitter de fraude e alega que a plataforma o enganou sobre aspectos cruciais da empresa antes de concordar com a compra de US$ 44 bilhões.



O CEO da Tesla vendeu em abril quase 8,5 bilhões de dólares em ações da fabricante de carros elétricos, quando se preparava para financiar a compra do Twitter.



