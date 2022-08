Bombardeios russos matam 13 civis no centro-oeste da Ucrânia

Treze civis morreram em bombardeios russos durante a noite na região de Dnipropetrovsk, no centro-oeste da Ucrânia, anunciou o governador Valentin Reznichenko.



De acordo com o balanço divulgado pelo governador, 11 pessoas ficaram feridas no ataque, cinco delas em em estado grave.



A região de Dnipropetrovsk, relativamente segura, recebe os civis que são retirados do Donbass, mais ao leste, epicentro da ofensiva russa.



"Passamos uma noite horrível (...) É muito difícil retirar os corpos dos escombros", afirmou Reznichenko em uma mensagem divulgada no Telegram.



"Peço que as pessoas sigam para locais seguras durante o ataque aéreo (...) Não deixem que os russos os matem", acrescentou.



A cidade de Marganets, às margens do rio Dnipro, perto da central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, e a localidade de Vyshshetarassivka foram alvos de ataques com lança-foguetes Grad, anunciaram as autoridades.



"Oitenta foguetes foram lançados de maneira deliberada e insidiosa contra zonas residenciais quando as pessoas dormiam em suas casas", disse o governador.