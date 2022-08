Preços do petróleo fecham em leve baixa nesta 3ª feira

Os preços do petróleo oscilaram, nesta terça-feira (9), entre o possível retorno dos hidrocarbonetos iranianos ao mercado, se Teerã validar o texto final do acordo nuclear negociado na Áustria, e as novas interrupções no fornecimento de gás russo à Europa.



O barril do Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em outubro, caiu 0,35%, para US$ 96,31 dólares.



Já o barril do US West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em setembro, fechou em baixa de 0,28%, aos 90,50 dólares.



Após abrir a sessão em queda, "os preços do petróleo dispararam com a paralisação dos envios de petróleo russo à Europa Oriental", antes de se estabilizarem, comentou Edward Moya, analista da Oanda.



"Quando as sanções da União Europeia entrarem em pleno vigor daqui alguns meses, será necessário substituir um grande volume de petróleo e produtos russos, e isso fará com que os preços voltem a subir", prevê Tamas Varga, analista da PVM Energy.



Em paralelo, a União Europeia (UE) deixou ontem sobre a mesa um texto final para reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã, quatro dias depois que as negociações foram retomadas em Viena.



A UE agora está à espera de uma "decisão rápida" de Teerã e de Washington sobre o texto, disse nesta terça o porta-voz do alto representante de política externa do bloco europeu, Josep Borrell.