França inicia resgate de beluga no rio Sena

Uma equipe de mergulhadores franceses iniciou, nesta terça-feira (9), uma operação complexa para tentar devolver ao mar uma baleia beluga que se perdeu há uma semana no rio Sena, anunciaram as autoridades locais.



Os 24 mergulhadores mobilizados se dirigiram, pouco antes das 22h00 locais (17h00 em Brasília) à eclusa onde se encontra o cetáceo, de cerca de 800 kg, para tentar retirá-lo e transportá-lo em um caminhão até a localidade de Ouistreham, no Canal da Mancha, observou um jornalista da AFP.



"Faremos todo o possível", disse, momentos antes, uma responsável do alto escalão da administração de Eure, na Normandia, no norte da França.



Mas a operação "não está garantida de antemão", pois o traslado pode causar estresse ao animal, o que constitui "um fator de mortalidade", acrescentou a funcionária Isabelle Dorliat-Pouzet.



O plano consiste em colocar, inicialmente, o cetáceo em uma eclusa com água salgada, para permitir que ele recupere suas forças e receba atendimento veterinário, antes de ser devolvido ao oceano.



O mamífero marinho, avistado pela primeira vez em 2 de agosto, está preso em uma eclusa do Sena, cerca de 130 quilômetros da desembocadura do rio e a 70 km de Paris.



A beluga parece estar doente e muito magra, mas seu estado é "satisfatório", disse à AFP Isabelle Brasseur, do parque de animais marinhos Marineland, no sul da França, o maior da Europa.



Ainda não se sabe como animal chegou ali, dado que as belugas têm por hábitat as águas frias do Ártico e, embora desçam para o sul no outono boreal, nunca se aventuram tão longe.



A situação da beluga gerou grande interesse dentro e fora da França, e várias fundações, associações e particulares fizeram doações para ajudar a salvá-la.



- Urgência -



Isabelle Brasseur explicou que se trata de uma operação "fora do comum" desde o início, porque os veículos não podem acessar as margens do Sena nesse trecho e todo o material "tem que ser transportado a mão".



A presença de uma beluga nas atuais condições - uma eclusa de água parada em pleno verão europeu, de 125 metros de comprimento por 25 de largura - não pode se prolongar por muito tempo.



"De qualquer forma, temos que tirá-la de lá e tentar descobrir o que há de errado", afirmou Brasseur.



O animal "pode ter problemas internos que não podemos ver", embora as belugas sejam uma espécie "extremamente resistente", acrescentou.



A ONG Sea Shepherd France disse que a sedação não era uma opção porque as belugas precisam estar acordadas para inalar ar.



Em maio, uma orca ficou presa no mesmo rio. As operações para salvá-la fracassaram e o animal morreu de fome.



As baleias beluga geralmente vivem em águas frias do Ártico e, embora migrem para o sul no outono para se alimentar, raramente se aventuram tão longe.



De acordo com o Observatório Pelagis da França, especializado em mamíferos marinhos, a população de belugas mais próxima é encontrada no arquipélago de Svalbard, ao norte da Noruega, a 3.000 quilômetros do Sena.



Segundo essa instituição, esta é a segunda vez que a presença de uma beluga é registrada na França. A primeira foi avistada no rio Loire, nas redes de um pescador, em 1948.