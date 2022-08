Venezuela anuncia 'contato' para restabelecer 'relações militares' com Colômbia de Petro

A Venezuela iniciou contatos com o governo de Gustavo Petro na Colômbia para restabelecer as "relações militares" entre os dois países, que compartilham uma porosa e violenta fronteira, informou nesta terça-feira (9) o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.



"Recebi instruções" do presidente Nicolás Maduro "para entrar em contato com o ministro da Defesa da Colômbia, coisa que farei nas próximas horas", disse Padrino López à imprensa governista.



A aproximação busca recompor as "relações militares" entre os dois países, publicou a Força Armada da Venezuela no Twitter, citando palavras do ministro.



"Dado o novo cenário nacional que a Colômbia vive, é hora de retomar responsabilidades e trabalhar em conjunto", acrescentou Padrino López.



Petro nomeou Iván Velásquez, renomado investigador que presidiu a comissão da ONU contra a corrupção na Guatemala, como ministro da Defesa.



A Venezuela e a Colômbia concordaram em restaurar suas relações diplomáticas a nível de embaixadores com a chegada de Petro ao poder no último domingo. O rompimento ocorreu em 2019 depois que o governo anterior, de Iván Duque, reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino.



"Não significa que haverá uma mudança política e que as mudanças sejam imediatas, isso não existe, temos que ir pouco a pouco, que ninguém se apresse, muita prudência, muito tato e muito olho aberto", declarou o ministro.



Os 2 mil km de fronteira compartilhados pelos dois países são marcados por anos de violência, com a presença de guerrilhas, paramilitares e narcotraficantes.



Duque acusou Maduro de dar refúgio a dissidentes das dissolvidas Farc e organizações vinculadas ao tráfico, o que o socialista negou, além de denunciar conspirações de Bogotá para derrubá-lo ou assassiná-lo.



Em março de 2021, combates em Apure entre militares venezuelanos e irregulares colombianos, que o chavismo vinculava ao governo vizinho, deixaram 16 oficiais mortos e milhares de civis deslocados.



As forças colombianas denunciaram ainda violações a seu território por militares da Venezuela. Em agosto de 2021, detiveram dois soldados acusados de cruzar armados de forma irregular.



Além disso, o fechamento das passagens binacionais levaram à abertura de caminhos alternativos, chamados "trochas", por onde transitam milhares de pessoas e milhões de dólares em contrabando.