Ataque duplo com explosivos deixa 15 soldados mortos em Burkina Faso

Pelo menos 15 soldados morreram durante dois ataques com explosivos realizados nesta terça-feira (9) por supostos jihadistas no norte de Burkina Faso, informou o Estado-Maior do exército em comunicado.



Este ataque duplo "com artefato explosivo improvisado, aconteceu no eixo Bourzanga-Djibo", na região Centro-Norte, segundo o Estado-Maior. "O balanço dos dois incidentes é de 15 soldados mortos e um ferido", acrescentou.



O ataque ocorreu durante "uma missão de escolta realizada por uma unidade militar do 14º Regimento Inter-Armas (RIA)", disse a mesma fonte.



"Um dos veículos do comboio, que transportava combatentes, capotou ao passar por um artefato explosivo perto da cidade de Namsiguia", na província de Bam, afirmou.



O segundo artefato foi "ativado remotamente" enquanto as operações de resgate estavam sendo organizadas e "causou várias vítimas".



De acordo com o exército, "reforços" foram enviados imediatamente ao local do ataque "para garantir a evacuação das vítimas" e "atualmente, estão realizando operações de segurança na área".



Na segunda-feira, ao menos dez civis, entre eles quatro colaboradores do exército, morreram em outro ataque supostamente jihadista no norte do país, segundo uma fonte de segurança.



Assim como seus vizinhos Niger e Mali, Burkina Faso, especialmente o norte e o leste, é alvo de atentados jihadistas desde 2015 por parte de movimentos afiliados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico. Esses ataques deixaram milhares de mortos e 1,9 milhão de deslocados.



Mais de 40% do território deste país da África Ocidental está fora do controle estatal, segundo dados oficiais. Em janeiro, os militares tomaram o poder e prometeram fazer da luta antijihadista sua prioridade.