Polícia Nacional na Espanha começa a usar câmeras corporais

Oficiais da Polícia Nacional da Espanha começaram nesta semana a usar câmeras em seus uniformes para registrar suas interações durante o trabalho, uma medida que está ganhando terreno na Europa e nos Estados Unidos.



Desde segunda-feira, os agentes podem "fazer uso desses dispositivos", que "serão fornecidos gradualmente às tropas", disse o Ministério do Interior à AFP.



As pequenas câmeras são acopladas aos uniformes e podem ser acionadas manualmente ou automaticamente, de acordo com a televisão pública TVE.



O principal sindicato da polícia, Jupol, aplaudiu a medida, que disse estar exigindo há algum tempo.



"Isso garantirá a segurança, tanto nossa, para evitar qualquer tipo de deturpação em nossas intervenções, como a do próprio cidadão, porque o profissionalismo" da polícia será perfeitamente demonstrado, disse o porta-voz da Jupol, Pablo Pérez.



As forças de segurança na Europa e nos Estados Unidos estão recorrendo cada vez mais a essa tecnologia após uma série de tiroteios fatais e denúncias contra a polícia nos últimos anos, buscando aumentar a transparência de suas ações.