Apelo para proibir entrada de russos em países ocidentais 'ultrapassa limites', diz Kremlin

O Kremlin disse nesta terça-feira (9) que a proposta do presidente ucraniano Volodimir Zelensky de proibir todos os russos de entrar nos países ocidentais "ultrapassa todos os limites".



O líder ucraniano disse ao jornal The Washington Post que as atuais sanções ocidentais contra Moscou são muito fracas e sugeriu que os países ocidentais fechem suas fronteiras a todos os cidadãos russos.



"A irracionalidade do pensamento neste caso ultrapassa todos os limites", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.



"Qualquer tentativa de isolar os russos ou a Rússia é um processo sem perspectivas", acrescentou Peskov.



Independentemente de sua posição política, os russos devem "viver em seu próprio mundo até que mudem sua filosofia", disse Zelensky ao Post.



Alguns países europeus suspenderam certos vistos para cidadãos russos, mas várias vozes pedem que medidas mais fortes sejam tomadas.



Em Paris, o Château de Vincennes, que abriga os arquivos do Ministério do Exército francês, proibiu a entrada de dois cidadãos russos no final de julho.



Mas nesta terça-feira, o gabinete do ministro do Exército francês, Sébastien Lecorni, disse que o castelo aplicou "indiscriminadamente" um regulamento de fevereiro (o mês do início da ofensiva russa contra a Ucrânia) que proíbe a entrada de russos em "lugares estratégicos".



Seu gabinete destacou que todos os locais turísticos, embora dependam do Ministério do Exército, continuarão recebendo cidadãos russos.



Na Finlândia, o partido conservador (oposição) pediu no final de junho a suspensão da emissão de novos vistos de turista para cidadãos russos.



O Kremlin alertou que a Rússia "reagiria muito negativamente" se os vistos fossem restringidos.