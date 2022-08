Estilista japonês Issey Miyake morre aos 84 anos

O estilista japonês Issey Miyake, que teve uma carreira de sucesso de mais de meio século, faleceu aos 84 anos, anunciou nesta terça-feira (9) uma funcionária de sua empresa em Tóquio.



"Ele morreu na noite de 5 de agosto", disse a fonte por telefone à AFP, sem revelar sua identidade. Também não anunciou detalhes sobre o falecimento de Miyake.



O funeral de Miyake já aconteceu "apenas na presença de parentes", de acordo com seu desejo, e não há planos de uma cerimônia pública, acrescentou.



O canal público de televisão NHK e outros meios de comunicação japoneses informaram a morte.



Miyake integrou o grupo de jovens estilistas japoneses que deixou sua marca em Paris na década de 1970.



Ele foi pioneiro no uso de roupas confortáveis de alta tecnologia, deixando de lado a grandiosidade da alta-costura em favor do que ele chamava simplesmente de "fazer coisas".



Sua casa de moda treinou muitos jovens estilistas talentosos e era conhecida por seus desfiles inovadores.



Depois de dois anos mostrando as coleções online durante a pandemia de covid-19, a marca participou da Semana de Moda de Paris em junho com um desfile masculino com modelos, dançarinos e acrobatas.



- "Beleza e alegria" -



Nascido em Hiroshima em 1938, Miyake tinha sete anos quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica em sua cidade em agosto de 1945.



Sobreviveu à explosão que deixou quase 140.000 mortos e que abriu a porta para o fim da Segunda Guerra Mundial, após o lançamento de outra bomba nuclear contra Nagasaki, três dias depois.



"Eu nunca quis compartilhar minhas memórias ou pensamentos daquele dia", escreveu Miyake no New York Times em 2009.



"Tentei, mas sem sucesso, deixá-los para trás, preferindo pensar em coisas que poderiam ser criadas, não destruídas, e que trazem beleza e alegria", afirmou.



O estilista estudou em uma escola de arte em Tóquio e mudou-se para Paris em 1965, onde estudou na seleta École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.



Criou o Miyake Design Studio em 1970 em Tóquio e pouco depois abriu sua primeira loja em Paris.



Na década de 1980, no auge da carreira, Miyake começou a experimentar com materiais como plástico, metal, arame e até papel artesanal japonês.



Suas invenções incluem a linha "Pleats Please", roupas com pregas permanentes que não amassam, os triângulos futuristas em sua bolsa "Bao Bao" e seu conceito "A-POC (A Piece Of Cloth)", que usa computadores para cortar roupas inteiras sem costura.



Ele também fez mais de 100 golas pretas para o cofundador da Apple, Steve Jobs.