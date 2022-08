As mulheres afegãs que ainda trabalham, apesar dos talibãs

Isoladas da vida pública pelas restrições ao trabalho, aos seus deslocamentos e à maneira como se vestem, as mulheres afegãs sofrem o peso do retorno do Talibã ao poder há um ano.



Raras são as mulheres que não perderam um parente masculino nas guerras sucessivas. Muitos maridos, pais, filhos e irmãos perderam seus empregos ou viram sua renda cair drasticamente devido a uma crise econômica cada vez mais profunda.



A AFP fez uma série de retratos em grandes cidades afegãs como Cabul, Herat e Kandahar de mulheres que tentam por todos os meios fazer suas famílias sobreviverem.



"Nestes tempos difíceis, meu trabalho me deu sorte", diz Shafari Shapari, uma padeira de 40 anos, à AFP.



"Meu marido está desempregado e fica em casa. Consigo alimentar meus filhos", acrescenta.



As mulheres foram expulsas da maioria dos empregos públicos, ou receberam cortes salariais e ordens para ficar em casa.



Também são as primeiras pessoas a serem demitidas de empresas privadas em dificuldades, especialmente aquelas que não podem garantir a segregação de gênero no local de trabalho, como exige o Talibã.



Mas algumas portas ainda estão abertas.



Rozina Sherzad, de 19 anos, é uma das poucas mulheres jornalistas que conseguiu continuar trabalhando apesar das crescentes restrições impostas à profissão.



"Minha família está comigo. Se minha família fosse contra meu trabalho, não acho que a vida continuaria a ter sentido no Afeganistão", afirma.



Outra mulher fotografada pela AFP começou a apicultura depois que seu marido perdeu o emprego.



Mesmo antes do retorno do Talibã ao poder, o Afeganistão era um país profundamente conservador e patriarcal. O progresso nos direitos das mulheres nas duas décadas de intervenção estrangeira foi essencialmente limitado às cidades.



As mulheres continuaram cobrindo geralmente os cabelos com lenços, e a burca, obrigatória sob o primeiro governo talibã (1996-2001), continuou sendo amplamente usada, especialmente fora da capital.



No início deste ano, a polícia religiosa ordenou que as mulheres se cobrissem totalmente em público, incluindo o rosto.