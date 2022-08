Dois navios com cereais zarpam da Ucrânia

Dois navios, carregados com 70.000 toneladas de grãos, zarparam nesta terça-feira (9) do porto de Chornomorsk, no Mar Negro, como parte de um acordo sobre a retomada das exportações ucranianas, anunciou o ministério da Infraestrutura do país.



"Dois navios zarparam do porto de Chornomorsk com um volume total de carga de 70.000 toneladas. O navio "Rahmi Yaggi" transportará 5.300 toneladas de grãos para a Turquia e o "Ocean Lion" 65.000 toneladas de milho para a Coreia do Sul", afirmou o ministério ucraniano no Telegram.



Rússia e Ucrânia assinaram em 22 de julho dois acordos, monitorados pela Turquia e pela ONU, que possibilitaram a retomada das exportações de cereais ucranianos bloqueados nos portos desde o início da guerra em 24 de fevereiro e de produtos agrícolas russos, apesar das sanções ocidentais.



Vários navios partiram nos últimos dias dos portos ucranianos.



Os cereais ucranianos estavam bloqueados nos portos desde o início da invasão russa, o que provocou o aumento dos preços dos alimentos em todo o planeta.