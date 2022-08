ONU cita cada vez mais provas de crimes contra a humanidade em Mianmar

Os investigadores da ONU afirmaram nesta terça-feira (9) que há cada vez mais provas de que crimes contra a humanidade estão sendo cometidos em Mianmar desde o golpe de Estado do ano passado.



Em seu relatório anual, o Mecanismo de Investigação Independente das Nações Unidas para Mianmar destacou que "vários elementos indicam que desde a tomada de poder pelos militares, em fevereiro de 2021, foram cometidos crimes graves".



"São crimes em escala e de uma maneira que constituem um ataque generalizado e sistemático contra a população civil", afirmou o organismo em um comunicado.



Criado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro de 2018, este mecanismo de investigação busca reunir provas dos crimes mais graves para possíveis processos penais.



"Os crimes contra as mulheres e as crianças estão entre os mais graves crimes internacionais, mas também são historicamente pouco denunciados e investigados", disse Nicholas Koumjian, diretor do mecanismo de investigação.



"Os autores destes crimes devem saber que não podem continuar atuando com impunidade. Compilamos e preservamos as evidências para que algum dia prestem contas", destacou.



De acordo com as informações disponíveis, os investigadores da ONU, "membros das forças de segurança e grupos armados cometeram crimes sexuais e de gênero, incluindo estupros e outras formas de violência sexual, assim como delitos contra as crianças".



Segundo o relatório, crianças foram torturadas, recrutadas e detidas arbitrariamente.



Desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro de 2021, que derrubou a líder civil Aung San Suu Kyi, a junta militar governante executa uma violenta repressão dos opositores, com mais de 2.100 civis mortos e quase 15.000 detidos, segundo uma ONG local.