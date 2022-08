Trump diz que sua casa na Flórida foi alvo de buscas do FBI

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (8), que sua residência na Flórida estava sendo "revistada" por agentes do FBI, o que ele classificou como um ato de "má conduta processual".



"Estes são tempos escuros para a nossa Nação, já que minha linda casa, Mar-A-Lago em Palm Beach, Flórida, está atualmente sitiada, sendo revistada e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI", disse o ex-presidente em comunicado publicado em sua rede social, Truth.



"É uma má conduta processual", disse Trump, que considerou o fato como "um ataque dos democratas da esquerda radical que, desesperadamente, não querem que eu me candidate à presidência em 2024".



O FBI ainda não confirmou a ação nem informou seu motivo. Trump está no centro de uma série de investigações judiciais.



O Departamento de Justiça americano investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiadores de Trump, um incidente que também é investigado por uma comissão da Câmara dos Representantes.



O procurador-geral Merrick Garland ainda não identificou um culpado.



"Temos que fazer todas as pessoas que são criminalmente responsáveis prestar contas por tentar anular uma eleição legítima", afirmou Garland recentemente, enfatizando que "nenhuma pessoa está acima da lei".



O fato de Trump ter levado pelo menos 15 caixas de documentos do governo para a Flórida após sua derrota nas eleições de 2020 é objeto de uma investigação separada.



Os esforços para anular os resultados das eleições de 2020 também estão sob investigação no estado da Geórgia, enquanto que as práticas comerciais de Trump estão sob investigação em Nova York.



O magnata do setor imobiliário ainda não declarou oficialmente sua candidatura às eleições presidenciais de 2024, embora tenha dado fortes indícios nas últimas semanas de que um movimento nessa direção está em seus planos.



Com o índice de aprovação do presidente democrata Joe Biden caindo abaixo de 40% e os democratas com expectativa de perder o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato, em novembro, Trump parece otimista de que pode aproveitar a onda republicana para retornar à Casa Branca em 2024.