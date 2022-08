O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (8), que sua residência na Flórida estava sendo "revistada" por agentes do FBI, o que ele classificou como um ato de "má conduta processual".



"Estes são tempos escuros para a nossa Nação, já que minha linda casa, Mar-A-Lago em Palm Beach, Flórida, está atualmente sitiada, sendo revistada e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI", disse o ex-presidente em comunicado publicado em sua rede social, Truth.



"É uma má conduta processual", disse Trump, que considerou o fato como "um ataque dos democratas da esquerda radical que, desesperadamente, não querem que eu me candidate à presidência em 2024".